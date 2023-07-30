Pameran KKI 2023 Jadi Ajang Pertemuan UMKM dan Pembeli Asing

PAMERAN Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023 merupakan selebrasi sebagai bentuk keberhasilan pengembangan UMKM, Bank Indonesia yang terdiri dari pameran produk unggulan UMKM dan berbagai kegiatan aktivasi, sejak tahun 2016.

Dalam prosesnya, peserta UMKM yang hadir telah dikurasi untuk menampilkan produk-produk terbaiknya dalam pameran KKI yang telah berlangsung sejak 27 Juli lalu.

Menurut Yunita Resmi Sari, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, produk-produk yang hadir dalam pameran KKI ini tak hanya diminati oleh pembeli lokal, tetapi juga siap untuk diekspor ke pasar dunia, terutama produk kerajinan tangan.

"Peserta UMKM yang hadir di sini kita kurasi mulai dari sisi produk, maupaun kapasitasnya, apakah dia sanggup untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar secara kontinu dengan kualitas yang terjaga," kata Sari saat dijumpai di JCC Senayan Hall B, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023).