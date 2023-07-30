Wastra dan Kriya jadi Produk yang Paling Dicari di KKI 2023

KARYA Kreatif Indonesia (KKI) 2023, akan berakhir hari ini, Minggu (30/7) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Pameran Karya Kreatif Indonesia merupakan puncak atau selebrasi dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh bank Indonesia di seluruh kantor perwakilan di 46 cabang yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam pameran KKI ini terdapat sekitar 1000 UMKM yang terlibat baik secara offline maupun online. Peserta UMKM ini menghadirkan produk-produk terbaiknya yang terdiri dari wastra, kriya, hingga camilan dan kuliner nusantara.

Diantara produk yang dihadirkan tersebut, wastra dan kriya menjadi produk yang paling diburu oleh para pengunjung yang datang pada pamerang sejak dimulainya pameran sejak tanggal 27-30 Juli ini.

Sebagaimana yang diungkapakan oleh Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari.

" Kain-kainnya sangat diminati baik oleh anak muda maupun yang lebih senior, tentu dengan selera yang berbeda," tutur Sari saat ditemui di JCC Senayan Hall B, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023).