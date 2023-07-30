RPA Perindo Gelar Santunan Anak Yatim dan Dhuafa, Momentum Tampung Aspirasi Warga Setempat!

ACARA santunan anak yatim dan dhuafa yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPW RPA Perindo DKI Jakarta Alva Ruslina di Masjid Al Muttaqien, Tebet, Jakarta Selatan disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya, acara itu juga dijadikan sebagai momentum untuk memberikan penyuluhan terkait UU TPKS serta memberikan informasi terkait hadirnya RPA Perindo untuk memberikan perlindungan hukum.

Sehingga, warga setempat khususnya perempuan dan anak selalu merasa aman dan tak khawatir ketika menghadapi permasalahah tertentu. Pengetahuan terkait UU TPKS pun semakin memperluas cakrawala perempuan agar mereka merasa memiliki pegangan untuk menjaga diri mereka sendiri.

"Respons dari warga disini sangat baik karena memang mereka memerlukan pengetahuan itu untuk menjaga diri mereka sendiri terutama perempuan dan anak,"ujar Alva Ruslina saat dijumpai di Masjid Al Muttaqien, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2023).

Alva juga mendengar langsung aspirasi warga setempat khususnya kaum ibu dimana keinginan mereka tak muluk-muluk, hanya mengutamakan kesejahteraan anak-anak mereka. Sebagai seorang ibu, mereka tak ingin anaknya putus sekolah karena memiliki harapan agar anaknya dapat meraih kesuksesan.

"Mereka hanya menginginkan anak-anaknya sejahtera terutama pendidikannya. Bagaimana jangan sampai anak-anak Indonesia ada yg putus sekolah karena itu kan generasi penerus kita. Sebagai seorang ibu tentu ingin anaknya berguna buat masyarakat dan negara,"sambungnya.