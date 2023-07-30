Pemuda Masjid Al-Muttaqien Apresiasi RPA Perindo yang Berbagi Kebahagiaan di Bulan Muharram

KEGIATAN berbagi kebahagiaan di bulan Muharram yang dilakukan Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bacaleg DPRD DKI Jakarta Alva Ruslina di Masjid Al Muttaqien, Tebet, Jakarta Selatan pada hari ini, Minggu (30/7/2023) mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari Pemuda Masjid yang mewakiliki warga setempat.

Pasalnya, kegiatan berbagi kebahagiaan ini meliputi berbagai acara mulai dari santunan kepada 165 anak yatim dan dhuafa bazaar UMKM, serta penyuluhan UU TPKS. Sehingga, Arief Amirudin M.M selaku Ketua Pemuda Masjid Al Muttaqien mewakili warga setempat merasa perlu adanya keberlanjutan dari program ini di tahun-tahun selanjutnya dan bukan hanya diselenggarakan di bulan Muharram.

Mengingat beberapa program dari Partai Perindo yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak ini sangat dibutuhkan bagi warga setempat, khususnya perempuan dan anak. Terlebih dalam acara tersebut Alva Ruslina juga memberikan informasi terkait pendampingan hukum dari RPA.

"Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran ibu Alva Ruslina. Kami harapkan kegiatan ini akan terus diberlangsungkan. Jadi harapannya kegiatan seperti ini tidak hanya pada momen-momen bulan muharam ini tapi juga di bulan lainnya,"ujar Arief Amirudin dijumpai di Masjid Al Muttaqien, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2023).

Arief juga menyampaikan ucapan terima kasihnya lantaran Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini memiliki kepedulian terhadap kaum yatim dan dhuafa sehingga ikut terjun langsung dalam acara yang setiap tahunnya dilakukan secara rutin.