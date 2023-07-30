Bacaleg Perindo Gelar Santunan Anak Yatim dan Dhuafa, Jadi Momentum Meningkatkan Kepedulian Terhadap Sesama

DALAM rangka memperingati bulan Muharram, Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bacaleg DPRD DKI Jakarta Alva Ruslina menggelar acara santunan anak yatim dan dhuafa di Masjid Al Muttaqien, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2023). Momen ini juga dijadikan ajang silaturahmi Alva Ruslina bersama warga setempat.

Sejumlah 165 anak yatim dan dhuafa menerima santunan yang diberikan langsung oleh Alva Ruslina yang juga merupakan Wakil Ketua DPW RPA Perindo DKI Jakarta. Alva terlihat menyalami satu persatu anak yatim serta mengelus kepalanya, memanjatkan doa terbaik agar anak-anak yatim di kawasan tersebut mencapai kesuksesannya. Ia juga berpesan kepada anak-anak agar selalu giat belajar demi menggapai cita-cita.

Alva Ruslina juga mengadakan acara bazaar UMKM dimana sejalan dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Sehingga, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan demi terciptanya lapangan kerja serta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Acara ini juga dijadikan sebagai momentum untuk terus memastikan kesejahteraan perempuan dan anak akan selalu menjadi prioritas utama.

Sejalan dengan visi Partai Perindo yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak, dalam kesempatan itu pula Alva Ruslina juga menyampaikan pesan terkait hadirnya RPA Perindo ditengah masyarakat yang akan selalu memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma untuk perempuan dan anak sampai permasalahan yang mereka hadapi tuntas.

