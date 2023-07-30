Gelar Senam Sehat, Kartini Perindo Pastikan Bakal Diselenggarakan Secara Rutin di Jakut!

GELARAN senam sehat merupakan aktivitas rutin dilakukan Kartini Perindo, Jakarta Utara. Tentunya dalam rangka untuk memberikan edukasi dan pentingnya menjaga kesehatan untuk warga di Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan dilokasi, Senam Pagi dimulai sekitar Pukul 09.00 WIB diikuti oleh ibu-ibu berjumlah sekitar 50 orang. Dipimpin oleh instruktur Senam, ibu-ibu kompak mengenakan baju Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu, begitu lincah mengikuti arahan dari instruktur Senam.

Usai menjalani Senam pagi berlangsung sekitar satu jam, H Gondo Radityo Gambiro sebagai Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Utara mengatakan, program Senam Sehat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat.