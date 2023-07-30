7 Tips untuk Mamah Muda agar Bisa Eksis Jadi Influencer ala Elvira Tjan

ERA digital membuat siapa saja bisa eksis di media sosial, termasuk para mamah muda yang masih punya jiwa-jiwa aktif dan kreatif. Sekalipun disibukkan oleh urusan rumah tangga hingga lelahnya mengurus anak, mamah muda juga bisa menjadi influencer yang menginsipirasi banyak orang.

Mungkin banyak mamah muda ingin tetap produktif membuat konten kreatif sehingga membawa manfaat bagi warga net, tapi bagaimana cara memulainya? Influencer Elvira Tjan memiliki beberapa tips agar mamah muda dapat eksis di media sosial dengan konten-konten menarik.

1. Kenali Passion dan Minat





Elvira Tjan menyarankan mamah muda untuk mengenali terlebih dahulu passion dan minat sebelum menjadi seorang influencer. Cari tahu dulu apa yang membuat Anda antusias.

Pikirkan juga pengalaman menarik seperti apa yang ingin dibagikan kepada para followers. Temukan inspirasi dari kehidupan pribadi selama menjalani peran sebagai seorang ibu.

"Kalau saya menemukan minat dalam dunia fashion, kecantikan, dan gaya hidup sebagai seorang mamah muda," kata Elvira Tjan, Sabtu (29/7/2023).

2. Jadi Otentik

Jangan takut menjadi sosol yang otentik, transparan, dan berani membawa citra diri sendiri. Ini lah yang dilakukan oleh Elvira Tjan setiap kali menyuguhkan konten di media sosial.

Misalnya saja, tak perlu ragu membagikan konten seperti tantangan dan momen emosial mengasuh anak berdasarkan pengalaman pribadi.

"Transparan akan membuat pengikut merasa terhubung dengan Anda secara mendalam," ujarnya.

3. Konsisten Menghadirkan Konten

Konsistensi dalam menghadirkan konten juga penting dipikirman bagi mamah muda yang ingin jadi influencer. Hal ini dilakukan demi membangun audiens yang loyal kepada Anda.

Atur jadwal dalam membuat hingga mengunggah konten, serta pastikan Anda selalu teratur melakukannya.

4. Pilih Platform yang Tepat

Saat ini pilihan platform media sosial sudah semakin beragam. Mulai dari instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya bisa menjadi wadah influencer mamah muda untuk berkarya.

Menurut Elvira Tjan, pertimbangan memilih platform media sosial juga didasari oleh gaya konten, minat, dan kenyamanan Anda sehingga dapat menjangkau target audiens lebih efektif.