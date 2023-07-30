4 Zodiak Berpotensi Jadi Menantu Laki-laki Ideal, Sayang Keluarga!

PUNYA menantu pria yang ideal dapat membawa kebahagiaan yang besar bagi orang tua dan anggota keluarga. Salah satu faktor yang berkontribusi untuk menciptakan hubungan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang.

Dari aspek astrologi, dilihat dari karakternya, sifat dan kualitas masing-masing, ternyata ada empat zodiak teratas yang berpotensi jadi menantu laki-laki ideal. Bikin penasaran kan? Simak paparan empat zodiak tersebut berikut ini, sebagaimana dikutip dari Times of India, Minggu (30/7/2023)

1. Taurus: Pemilik zodiak ini adalah orang-orang praktis yang sangat menjaga stabilitas. Oleh karena itu, umumnya tak segan untuk mau berusaha keras memenuhi kewajiban yang besar kepada keluarga dan orang yang dicintai. Meskipun mereka terlihat keras kepala, tapi pria Taurus adalah menantu yang dapat dipercaya dan setia.

2. Cancer: Punya sifat sebagai orang yang sangat emosional, mengasuh, dan sensitif. Pria Cancer disebut sebagai laki-laki yang menghargai keluarga dan ikatan, pendengar yang baik dan teman yang peduli karena simpatik dan pengertian. Para Cancer mau bekerja keras untuk membina hubungan yang damai dan penuh kasih dengan anggota keluarga.

