HOME WOMEN LIFE

Senggol Bacok, 5 Zodiak Ini Dikenal Emosional dan Sensitif

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |20:00 WIB
Senggol Bacok, 5 Zodiak Ini Dikenal Emosional dan Sensitif
Ilustrasi (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

KATA sabar dalam menghadapi situasi yang sulit atau kurang mengenakan tak ada dalam kamus hidup sebagian individu.

Ya, sebagian orang justru emosional saat menghadapi situasi yang sulit atau kurang mengenakan yang menghampiri alias terjadi dalam hidupnya. Bahkan, tidak hanya emosional saja, tapi juga sensitif.

Maka dari itu, ada baiknya berhati-hati dalam bersikap dengan sejumlah zodiak satu ini. Lantas zodiak apa saja yang dikenal ‘senggol bacok’ karena emosional dan sensitif? Dikutip dari Times of India, Minggu (30/7/2023) berikut ulasan singkatnya.

1. Cancer: Para pemilik zodiak ini dikenal dengan karakter sifat emosionalnya. Di sisi lain, para Cancer juga sangat berempati sehingga peka terhadap emosi orang lain.

2. Taurus: Orang-orang Taurus umumnya punya keterikatan emosional kuat, dan terkenal membutuhkan keamanan dan stabilitas. Tak heran kalau gangguan atau konflik, para Taurus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih dari pergolakan emosional dirinya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
