Waspada! 3 Zodiak Ini Suka Curi Ide Orang Lain!

TERINSPIRASI oleh orang lain, hal biasa yang bisa ditemukan familiar dalam kehidupan sehari-hari terutama di dunia kerja.

Tapi yang menjadi salah adalah, ada sebagian orang yang justru dengan sengaja menampilkan ide-ide ini seolah adalah ide asli original hasil pemikirannya. Secara astrologi, ternyata karakter seperti ini bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki loh!

Beberapa zodiak disebutkan ada yang memang sengaja mencuri ide dari orang lain. Dilansir dari Times of India, Minggu (30/7/2023) berikut adalah beberapa tanda zodiak yang harus diwaspadai, karena mereka memiliki kecenderungan untuk melakukannya.

1. Gemini: Punya bakat alami untuk membuat orang lain terkesan, dan jika mereka tidak bisa memenuhi kualitas atau ekspektasi yang diharapkan, para Gemini bisa dengan mudah mengadopsi ide dan konsep kreatif dari orang lain dan ini dilakukan tanpa ragu-ragu, seringkali tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan tak beretika.

2. Cancer: Orang-orang yang termasuk dalam tanda zodiak ini cenderung menyangkal secara signifikan ketika dituduh mencuri ide. Ketika mereka mengambil konsep orisinal dan memasukkannya ke dalam karyanya sendiri, mereka merasa pintar karena melakukannya.

Selain itu, disebutkan kalau para Cancer bahkan tak mau memberikan kredit apa pun kepada si pencipta asli karena orang-orang Cancer tak peduli dengan pendapat orang lain.