Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada! 3 Zodiak Ini Suka Curi Ide Orang Lain!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:00 WIB
Waspada! 3 Zodiak Ini Suka Curi Ide Orang Lain!
Zodiak suka curi ide orang lain, (Foto: Jannoon028/Freepik)
A
A
A

TERINSPIRASI oleh orang lain, hal biasa yang bisa ditemukan familiar dalam kehidupan sehari-hari terutama di dunia kerja.

Tapi yang menjadi salah adalah, ada sebagian orang yang justru dengan sengaja menampilkan ide-ide ini seolah adalah ide asli original hasil pemikirannya. Secara astrologi, ternyata karakter seperti ini bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki loh!

Beberapa zodiak disebutkan ada yang memang sengaja mencuri ide dari orang lain. Dilansir dari Times of India, Minggu (30/7/2023) berikut adalah beberapa tanda zodiak yang harus diwaspadai, karena mereka memiliki kecenderungan untuk melakukannya.

1. Gemini: Punya bakat alami untuk membuat orang lain terkesan, dan jika mereka tidak bisa memenuhi kualitas atau ekspektasi yang diharapkan, para Gemini bisa dengan mudah mengadopsi ide dan konsep kreatif dari orang lain dan ini dilakukan tanpa ragu-ragu, seringkali tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan tak beretika.

2. Cancer: Orang-orang yang termasuk dalam tanda zodiak ini cenderung menyangkal secara signifikan ketika dituduh mencuri ide. Ketika mereka mengambil konsep orisinal dan memasukkannya ke dalam karyanya sendiri, mereka merasa pintar karena melakukannya.

Selain itu, disebutkan kalau para Cancer bahkan tak mau memberikan kredit apa pun kepada si pencipta asli karena orang-orang Cancer tak peduli dengan pendapat orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement