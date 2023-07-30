Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tanda Zodiak Tak Peduli Red Flag Pasangan

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |12:00 WIB
3 Tanda Zodiak Tak Peduli <i>Red</i> <i>Flag</i> Pasangan
Zodiak abai red flag pasangan, (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

DALAM urusan cinta, ada sebagian orang yang memilih untuk mengabaikan fakta-fakta yang tak menyenangkan. Dalam hal ini, tanda bahaya yang jelas pada sosok pasangan atau dalam hubungan asmara yang dijalani.

Dilihat dari karakter, sedikit banyak bisa dipengaruhi oleh tanda zodiak yang dimiliki. Menurut astrolog, ada tiga tanda zodiak yang paling mungkin mengabaikan tanda bahaya dalam suatu hubungan. Dilansir dari Bustle, Minggu (30/7/2023) berikut tiga tanda zodiak tersebut.

1. Pisces: Para pemilik zodiak Pisces disebut cenderung hidup di dunia fantasi, inilah yang membuatnya mudah mengabaikan tanda bahaya dalam hubungan asmara mereka. Sebab, para Pisces tak mau mengganggu kebahagiaan yang sedang dirasakan.

2. Cancer: Secara alami, orang-orang Cancer adalah individu yang manis, sensitif, dan sangat romantis. Namun sayangnya, banyak tanda peringatan dini alias red flag yang terlihat malah di mata para Cancer adalah hal yang romantis, contohnya seperti love bombing.

Terlebih para Cancer sebagai pasangan adalah tipe yang suka memberi dan menerima kasih sayang, akan melihat red flag pada pasangan sebagai kelemahan hubungan dan mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan pasangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement