3 Tanda Zodiak Tak Peduli Red Flag Pasangan

DALAM urusan cinta, ada sebagian orang yang memilih untuk mengabaikan fakta-fakta yang tak menyenangkan. Dalam hal ini, tanda bahaya yang jelas pada sosok pasangan atau dalam hubungan asmara yang dijalani.

Dilihat dari karakter, sedikit banyak bisa dipengaruhi oleh tanda zodiak yang dimiliki. Menurut astrolog, ada tiga tanda zodiak yang paling mungkin mengabaikan tanda bahaya dalam suatu hubungan. Dilansir dari Bustle, Minggu (30/7/2023) berikut tiga tanda zodiak tersebut.

1. Pisces: Para pemilik zodiak Pisces disebut cenderung hidup di dunia fantasi, inilah yang membuatnya mudah mengabaikan tanda bahaya dalam hubungan asmara mereka. Sebab, para Pisces tak mau mengganggu kebahagiaan yang sedang dirasakan.

2. Cancer: Secara alami, orang-orang Cancer adalah individu yang manis, sensitif, dan sangat romantis. Namun sayangnya, banyak tanda peringatan dini alias red flag yang terlihat malah di mata para Cancer adalah hal yang romantis, contohnya seperti love bombing.

Terlebih para Cancer sebagai pasangan adalah tipe yang suka memberi dan menerima kasih sayang, akan melihat red flag pada pasangan sebagai kelemahan hubungan dan mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan pasangannya.