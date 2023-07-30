Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Asam Urat Faktor Keturunan?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:04 WIB
Apa Benar Asam Urat Faktor Keturunan?
Asam Urat (Foto: BRP)
A
A
A

BANYAK orang menderita asam urat sehingga saat kumat sendi kaki dan tangan mereka terasa sakit. Sesungguhnya kadar asam urat dalam darah tidak berbahaya dalam tubuh, selama dalam batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Asam urat pada dasarnya merupakan antioksidan untuk mengurai radikal bebas dalam tubuh.

Tetapi, jika kadar asam urat dalam darah ini melampaui jumlah normal seperti yang dijelaskan di atas, akan menimbulkan sejumlah masalah pada persendian. Seperti misalnya, sendi mendadak sakit dan intens di bagian jempol kaki, namun tidak menutup bagian sendi lainnya; sulit bergerak karena nyeri sendi yang hebat khususnya saat malam hari; pembekakan dan kemerahan pada sendi bahkan menimbulkan rasa panas; kulit bersisik pada area sendi dan terasa gatal.

 asam urat

Apakah Benar Penyakit Asam Urat Merupakan Faktor Keturunan?

Pola makan, mengonsumsi daging merah dan kerang secara berlebihan, terutama makanan yang mengandung banyak purin, dapat memicu penyakit asam urat. Minuman manis dengan kandungan fruktosa juga dapat meningkatkan kadar asam urat.

Obesitas atau berat badan berlebih, tubuh dengan kelebihan berat badan akan memproduksi lebih banyak asam urat, sementara ginjal menjadi lebih sulit membuang asam urat dari dalam tubuh.

 BACA JUGA:

Obat-obatan tertentu, kelebihan asam urat dalam darah juga bisa disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu. Contohnya obat untuk hipertensi bagi orang yang akan menjalani transplantasi organ.

Faktor keturunan, jika ada di antara anggota keluarga kamu yang mengidam asam urat tinggi, maka kemungkinan besar kamu akan mengidap asam urat tinggi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
