HOME WOMEN HEALTH

5 Hal yang Bikin Kolesterol Naik, Salah Satunya Hobi Makan Daging

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:46 WIB
Makan daging (Foto: Traeger grills)
A
A
A

TERNYATA saat melakukan berbagai aktivitas bisa berdampak kepada kesehatan seseorang. Ternyata ada aktivitas yang bisa memicu kadar kolesterol seseorang meningkat.

Tingginya kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, dan lainnya. Dengan begitu, perlu dipahami, aktivitas apa saja yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi?

 rokok

1. Merokok dan minum alkohol

Kedua aktivitas yang menjadi kebiasaan (hobi) ini bisa memicu kadar kolesterol dalam tubuh meningkat. Cukup banyak ahli mengatakan bahwa merokok bisa memicu penyakit jantung.

Sementara alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol dan kadar trigliserida, sejenis lemak dalam darah. Kendatinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendorong agar bisa mengubah gaya hidup sehat.

2. Makan sembarangan

Bagi anda tidak suka sayur dan cenderung suka makan sembarangan perlu berhati-hati. Sebab pola makan yang tak terkontrol dan tidak sehat bisa memicu kolesterol meningkat.

Disarankan agar tidak konsumsi makanan olahan termasuk take away, makanan panggang, coklat, keripik, permen dan minuman manis.

3. Makan roti

Bagi anda pecinta roti, biskuit, dan segala jenis kue terbuat dari tepung dan bahan lain. Kebiasaan ini dapat meningkatkan kolesterol dan risiko diabetes.

Itu sebabnya, tidak boleh mengonsumsi roti terlalu banyak. Jika ingin makan roti, pilihlah roti gandum yang tinggi serat.

Halaman:
1 2
      
