Picu Nyeri Parah, Ini 4 Makanan Pantangan Pengidap Asam Urat!

PUNYA asam urat saat kumat bikin tangan dan kaki terasa pegal dan nyeri. Oleh karena itu sebaiknya penderita asam urat menghindari berbagai makananan yang bisa menjadi pemicunya.

Lalu apa saja makanan yang bisa memicu nyeri asam urat?

1. Sayur Bayam

Selain asparagus, bayam merupakan sayur yang tidak boleh dimakan penderita asam urat. Lantaran, sayur bayam didapati mengandung senyawa purin yang cukup tinggi. Bahkan, dalam 100 gram sayur bayam diketahui terdapat kurang lebih 57 gram purin.

Dikutip dari Times of India, seorang pengidap asam urat, tidak boleh mengonsumsi sayur bayar dalam jumlah banyak. Jika sangat sedikit masih diizinkan.

BACA JUGA:

2. Daging Merah

Di samping jeroan, daging merah ternyata juga menjadi pantangan asam urat. Namun, purin yang terkandung di dalam daging merah masih tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi seperti pada jeroan.

Jadi, Anda yang menderita asam urat masih bisa mengonsumsi daging merah namun perlu dibatasi jumlahnya. Batas mengonsumsi daging merah adalah maksimal 100 gram dalam sehari.

BACA JUGA: