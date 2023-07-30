5 Manfaat Terong untuk Kesehatan, Salah Satunya Mencegah Kanker!

TERNYATA manfaat kesehatan dari terong tidak terbatas. Ditambah, terong bisa menjadi pilihan menu yang enak saat diet. Meskipun ekonomis, menu berbahan dasar terong tak kalah lezatnya dengan sayur jenis lainnya.

Terong dapat diolah menjadi berbagai menu masakan, dipanggang, ditumis dengan kecap atau saus, hingga direbus. Memiliki kandungan serat yang tinggi, terong juga memiliki antioksidan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk kesehatan dan fungsi yang baik.

Berikut adalah 5 manfaat terong bagi kesehatan, dikutip dari Healthier,

1. Baik untuk pencernaan

Terong tidak hanya menenangkan berbagai jenis masalah pencernaan, tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Terong kaya akan prebiotik, sejenis serat yang membantu memberi makan bakteri usus baik (probiotik) dan meningkatkan jumlahnya.

Probiotik sangat penting untuk usus yang sehat, otak yang sehat, dan sistem kekebalan yang kuat. Serat dalam terong juga memainkan peran penting dalam mendorong buang air besar secara teratur, mencegah sembelit, dan merangsang sekresi cairan lambung yang memfasilitasi pemrosesan makanan dan penyerapan nutrisi.

2. Dapat meningkatkan kesehatan tulang

Terong kaya akan potasium, kalsium, dan vitamin K, menjadikannya tambahan yang bagus untuk diet dan meningkatkan kesehatan tulang.

Kalium dan kalsium bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan dan kekuatan tulang secara umum. Kalium membantu penyerapan kalsium di usus, sementara kalsium dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan tulang yang kuat.

Vitamin K, sebaliknya, meningkatkan produksi sel tulang dan regulasi kalsium, yang meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang.

3. Mengandung antioksidan kuat

Antioksidan adalah senyawa yang mencegah kerusakan sel ketika oksigen bereaksi dengan zat berbahaya dalam tubuh yang dikenal sebagai radikal bebas.

Kerusakan sel ini dapat mengganggu fungsi sel normal dan menyebabkan peradangan yang dapat memicu berbagai kondisi kronis. Mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan akan membantu menetralkan radikal bebas, sehingga mencegah oksidasi dan efeknya.

