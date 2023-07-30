Kartini Perindo Lakukan Door to Door Berikan Pengobatan Gratis Warga Jakut!

KARTINI Perindo kembali mengalakan aksi nyata dengan melakukan program pengobatan gratis di Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Terutama kepada masyarakat mengalami sakit parah, atas penyakit dialaminya.

Dipimpin oleh dr. Komala Dewi dan H Gondo Radityo Gambiro sebagai Bacaleg dari Partai Perindo, acara pengobatan gratis itu diawali dengan senam sehat, dimulai sekitar Pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh emak-emak berkisaran lebih dari 50 orang.

Saat dimintai keterangan, dr. Komala Dewi mengatakan, program pemberian obat-obatan gratis kepada Warga Koja, Jakarta Utara. Tentunya dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pemeriksaan laboratorium.

"Hari ini Kartini perindo Jakarta Utara melakukan aksi nyata kembali bersama warga, untuk pengobatan gratis dilakukan secara menyeluruh. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemberian obat gratis dan pemeriksaan laboratorium,"ujar Komala Dewi kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Komala menyebut, selain menggelar pengobatan gratis di posko, pihaknya bakal melakukan door to door dari rumah ke rumah. Untuk memberikan pengobatan gratis, kepada masyarakat tidak bisa berjalan ke posko dibukanya.

"Hari ini sepertinya SDM sampai jam 12.00 WIB dan 50-80 orang, untuk warga yang tidak bisa hadir kita melakukan secara door to door,"jelas Komala Dewi.

"Mudah-mudahan Kartini perindo berada di bawah Partai Perindo menjadi solusi bagi masyarakat membutuhkan terutama di bidang kesehatan,"lanjutnya.

Disamping itu, Komala menegaskan program memberikan pengobatan gratis bakal dilakukan secara rutin. Program itu dilakukan selama satu Minggu sekali, guna memberikan pengobatan maksimal kepada masyarakat kurang mampu.

"Ini rutin dilakukan dan minimal 1 minggu sekali untuk wilayah Jakarta Utara. Untuk Minggu depan Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara,"bebernya.

"Kebetulan basic saya dokter, Alhamdulillah sangat disupport oleh partai Perindo melalui program dari Kartini perindo Jakarta Utara,"ujarnya lagi.

Lebih lanjut, dengan menggelar program pengobatan gratis tersebut, Komala Dewi berharap Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 semakin dikenal masyarakat.

