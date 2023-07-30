Ada Soju Lokal yang Diklaim Lebih Murah, Gimana Rasanya?

PENCINTA K-Drama atau drakor pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya soju. Minuman khas Korea Selatan itu ternyata kini ada versi lokalnya juga, lho.

Soju lokal diklaim memiliki rasa yang tak jauh berbeda dengan soju Korea Selatan. Bahkan, soju lokal punya keunikan sendiri secara tekstur dan rasa.

"Soal taste sebetulnya soju buatan Indonesia 11-12 sama dengan soju impor. Tapi, tetap ada keunikan di rasanya dan tekstur yang membuatnya jadi lebih menarik," kata Michael Badia selaku Digital Marketing Manager PT Pulau Rempah Indonesia (Happy Soju), di acara Expo Food and Hotel Indonesia di Jakarta International Expo (JIEXPO), belum lama ini.

"Kalau ditanya spesifik soal rasa, soju lokal itu lebih manis sedikit dibanding yang import. Terus, saat testing pasar, diketahui juga kalau soju lokal yang rasa buah itu walau kadar alkoholnya kecil, tapi tetap terasa. Itu poin unik lainnya," sambung Michael.

Nah, kalau harga, tentu lebih terjangkau yang lokal. Dia mengklaim, harga soju import itu bisa 2 kali lipat di atas harga soju lokal yang harganya berkisar mulai dari Rp70 ribu.

"Karena alasan itu, semakin ke sini makin banyak pencinta soju lokal, apalagi tahu rasanya gak kalah dari yang import," paparnya.