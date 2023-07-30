Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ada Soju Lokal yang Diklaim Lebih Murah, Gimana Rasanya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:33 WIB
Ada Soju Lokal yang Diklaim Lebih Murah, Gimana Rasanya?
Soju. (Foto: MPI)
A
A
A

PENCINTA K-Drama atau drakor pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya soju. Minuman khas Korea Selatan itu ternyata kini ada versi lokalnya juga, lho.

Soju lokal diklaim memiliki rasa yang tak jauh berbeda dengan soju Korea Selatan. Bahkan, soju lokal punya keunikan sendiri secara tekstur dan rasa.

"Soal taste sebetulnya soju buatan Indonesia 11-12 sama dengan soju impor. Tapi, tetap ada keunikan di rasanya dan tekstur yang membuatnya jadi lebih menarik," kata Michael Badia selaku Digital Marketing Manager PT Pulau Rempah Indonesia (Happy Soju), di acara Expo Food and Hotel Indonesia di Jakarta International Expo (JIEXPO), belum lama ini.

"Kalau ditanya spesifik soal rasa, soju lokal itu lebih manis sedikit dibanding yang import. Terus, saat testing pasar, diketahui juga kalau soju lokal yang rasa buah itu walau kadar alkoholnya kecil, tapi tetap terasa. Itu poin unik lainnya," sambung Michael.

Nah, kalau harga, tentu lebih terjangkau yang lokal. Dia mengklaim, harga soju import itu bisa 2 kali lipat di atas harga soju lokal yang harganya berkisar mulai dari Rp70 ribu.

"Karena alasan itu, semakin ke sini makin banyak pencinta soju lokal, apalagi tahu rasanya gak kalah dari yang import," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/298/2859661/kenapa-beras-bisa-jadi-alkohol-iocILkOoDG.jpg
Kenapa Beras Bisa Jadi Alkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/298/2806934/mengapa-alkohol-bisa-membuat-mabuk-dan-tak-sadarkan-diri-yVhR6adY9a.jpg
Mengapa Alkohol Bisa Membuat Mabuk dan Tak Sadarkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/612/2736395/5-cara-paling-cepat-untuk-menghilangkan-bau-alkohol-di-mulut-cTGJZQkqdI.jpg
5 Cara Paling Cepat untuk Menghilangkan Bau Alkohol di Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/298/2736361/mau-rayakan-tahun-baru-dengan-minum-alkohol-berapa-batas-amannya-Wgd9bOzCoA.jpg
Mau Rayakan Tahun Baru dengan Minum Alkohol, Berapa Batas Amannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/02/298/2371000/konsumsi-minuman-beralkohol-jenis-bourbon-bisa-turunkan-risiko-kanker-loh-q9lgGVigsc.jpg
Konsumsi Minuman Beralkohol Jenis Bourbon Bisa Turunkan Risiko Kanker Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/02/612/2370533/wajah-memerah-setelah-minum-alkohol-waspada-anda-rentan-alzheimer-TZRqI50uCI.jpeg
Wajah Memerah Setelah Minum Alkohol, Waspada Anda Rentan Alzheimer
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement