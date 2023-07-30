Resep Mochi Tanpa dikukus, Cara Buatnya Praktis dan Enak!

MOCHI dikenal sebagai jajanan khas dari Jepang, yang punya tampilang menggemaskan dengan cita rasa unik.

Kenyal, dan lembut ketika digigit mochi menjadi kudapan penutup yang disukai oleh banyak orang. Olahan Mochi kini tak hanya berupa krim saja, ada beragam variasi rasa, cokelat, durian, jeruk, strawberry, matcha, dan masih banyak lagi.

Sebagian orang mengira membuat mochi, merupakan hal yang sulit namun dengan resep berikut ini, kamu bisa membuat mochi yang enak kurang dari 10 menit! Selain itu, bahan-bahan yang digunakan juga cukup mudah dan simpel.

Berikut adalah bahan, dan cara membuatnya dikutip dari akun TikTok @udah_lapar, Minggu (30/7/2023).