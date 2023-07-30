Resep Buntut Goreng Kremes dengan Sambal Balado, Dijamin Ketagihan!

MENU buntut goreng kremes, menggunakan daging sapi pada tulang ekor yang kerap disebut dengan oxtail sebagai bahan utamanya.

Saat mengolah bagian buntut, chef Devina Hermawan memberikan tips untuk menambahkan es batu agar hasil kremesan menjadi lebih renyah.

Daging buntut empuk, dan tak kalah lezat untuk diolah menjadi menu hidangan pendamping nasi. Penasaran bagaimana caranya? Berikut adalah bahan dan langkah-langkah membuatnya!

Bahan:

2 kg buntut sapi

3 liter air

6 siung bawang putih halus

6 sing bawang merah

36 gr jahe, geprek ½ sdm lada putih 2 sdm garam

1 sdm kaldu bubuk / penyedap

3 sdm gula pasir

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk