Destructive Mind Keluar Sebagai Juara Ready To Wear di Innovative Urbanwear Competition

PESERTA Innovative Urbanwear Competition, DESTRUCTIVE MIND by Victa Chin dan Teresa Candrasekar Pinilih berhasil memenangkan kategori ready to wear yang diadakan di Omah Jati, Anyer, Banten, Sabtu (29/7/2023).

Mereka adalah mahasiswa dari sekolah desainer ESMOD Jakarta, semerter 4 yang mana menampilkan busana pakaian yang bahan dasarnya 50 persen diambil dari bahan vegan leather, yang sustainable.

Menurut salah satu juri, yakni Arka Irfani perwakilan sekaligus CEO dari Bell Living Lab, mengungkapkan rasa sukanya pada busana yang ditampilkan oleh Victa Chin dan Teresa Candrasekar itu.

"Aku seneng banget sama konsepnya, udah giat coatnya keren pas banget sama modelnya," ucap Arka saat melakukan penjurian kepada celebrities.id, Sabtu (29/7/2023).