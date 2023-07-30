Kompetisi Fashion Besutan ESMOD Jakarta, Pamer Busana di Tengah Hutan dengan 2000 Pohon Jati

ESMOD Jakarta menghelat sebuah kompetisi bertajuk Innovative Urbanware Competition yang berkolaborasi bersama Bell Living Lab, dan juga Ideanation untuk membangkitkan mode fashion dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan.

Pada kompetisi itu, diadakan secara dua tahap, yakni tahap pertama sebanyak 50 peserta yang dinilai secara selektif oleh para juri menunjukan hasil karyanya dari produk yang dihasilkan yakni pakaian ready to wear dan aksesoris.

Selanjutnya, pada tahap kedua, akan dipilih lima peserta dari masing-masing kategori. Di tahap kedua ini, finalis akan memamerkan karyanya melalui fashion show yang diadakan di Omah Jati Premium Resort, Anyer, Banten pada, Sabtu (29/7/2023).

Mereka, akan memamerkan karyanya di tengah hutan, yang dikelilingi 2000 pohon jati berusia 15 tahun. Menurut Group Head of Business ESMOD Jakarta, Adhika Kusuma, sudah sepantasnya institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk bisa membimbing pada mahasiswa-mahasiswinya, untuk bisa menciptakan sebuah inovasi di luar kebiasaan dalam industri mode.

"ESMOD Jakarta dalam menciptakan inovasi baru dalam dunia mode sekaligus menguatkan identitas kami sebagai institusi yang mendukung program sustainability," kata Adhika saat press conference Innovative Urbanware Competition 2023, di kawasan Anyer, Banten, Sabtu (29/7/2023).

"Dengan adanya program ini, kami harap dapat memantik semangat dari para penggiat mode untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan," tutur Adhika.