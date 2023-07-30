Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tebar Pesona, Wika Salim Pakai Swimsuit Ketat di Pantai Bikin Netizen Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |01:00 WIB
Tebar Pesona, Wika Salim Pakai Swimsuit Ketat di Pantai Bikin Netizen Salfok!
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram pribadinya baru-baru ini. Wika Salim tampil seksi saat duduk nyantai di pantai, seperti apa potretnya?

Momen liburan memang selalu dirindukan bagi sebagian orang, termasuk Wika Salim. Pedangdut cantik tersebut mengungkapkannya lewat unggahan fotonya saat berlibur ke pantai.

"Rindu Mantai," tulis pedangdut asal Bogor tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Senin (31/7/2023).

Wika Salim

Dalam foto tersebut, Wika Salim berpose duduk santai di pinggir pantai. Wika mengenakan swimsuit ketat mengekspos lekuk tubuhnya yang memberikan kesan seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement