Tebar Pesona, Wika Salim Pakai Swimsuit Ketat di Pantai Bikin Netizen Salfok!

WIKA Salim mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram pribadinya baru-baru ini. Wika Salim tampil seksi saat duduk nyantai di pantai, seperti apa potretnya?

Momen liburan memang selalu dirindukan bagi sebagian orang, termasuk Wika Salim. Pedangdut cantik tersebut mengungkapkannya lewat unggahan fotonya saat berlibur ke pantai.

"Rindu Mantai," tulis pedangdut asal Bogor tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Senin (31/7/2023).

Dalam foto tersebut, Wika Salim berpose duduk santai di pinggir pantai. Wika mengenakan swimsuit ketat mengekspos lekuk tubuhnya yang memberikan kesan seksi.