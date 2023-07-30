Sandang Status Janda, Potret Tante Ernie Pakai Dress Ungu Curi Perhatian

NAMA Tante Ernie masih menjadi perbincangan hangat publik usai membawa kabar mengejutkan. Tante Ernie ternyata sudah bercerai sejak November 2022.

Hal tersebut terungkap saat Tante Ernie menjadi bintang tamu di podcast yang dipandu Gofar Hilman. Dalam bincang-bincang tersebut, perempuan yang dijuluki Pemersatu Bangsa itu mengungkapkan eks suaminya telah berselingkuh.

Tante Ernie mengaku sempat mengalami depresi hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Hal itu pula yang membuat Tante Ernie sempat vakum dari Instagram. Kini, Tante Ernie mulai bangkit dari kembali aktif mengunggah foto di Instagram.

Tante Ernie pun disambut hangat oleh penggemarnya di Instagram. Pesona-nya tak luntur sedikitpun meski kini menyandang status janda. Seperti terlihat dari penampilan Tante Ernie di unggahan foto terbarunya.