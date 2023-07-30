Potret Aura Kasih Nyantai di Pantai Bikin Netizen Resah, Disebut Janda Herang Idaman!

AURA Kasih kembali mencuri perhatian lewat penampilannya. Meski masih betah menyandang status janda satu anak, namun Aura tak pernah absen untuk tampil cantik dan seksi.

Tak heran, hal tersebut membuat Aura Kasih dijuluki sebagai hot mom. Belakangan ini, ia juga tampak rajin membagikan potret penampilannya saat berlibur.

Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aura Kasih tampak cantik dan seksi saat liburan ke pantai.

Penampilan Aura Kasih tampak memukau mengenakan dress berwarna hitam. Warna dres tersebut tampak berpadu kontras dengan warna kulit putihnya yang mulus.