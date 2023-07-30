Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Aura Kasih Nyantai di Pantai Bikin Netizen Resah, Disebut Janda Herang Idaman!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |00:04 WIB
Potret Aura Kasih Nyantai di Pantai Bikin Netizen Resah, Disebut Janda Herang Idaman!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih kembali mencuri perhatian lewat penampilannya. Meski masih betah menyandang status janda satu anak, namun Aura tak pernah absen untuk tampil cantik dan seksi.

Tak heran, hal tersebut membuat Aura Kasih dijuluki sebagai hot mom. Belakangan ini, ia juga tampak rajin membagikan potret penampilannya saat berlibur.

Aura Kasih

Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Aura Kasih tampak cantik dan seksi saat liburan ke pantai. 

Penampilan Aura Kasih tampak memukau mengenakan dress berwarna hitam. Warna dres tersebut tampak berpadu kontras dengan warna kulit putihnya yang mulus.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement