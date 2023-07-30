Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cantiknya Sophia Latjuba Pakai Crop Top Pamer Body Goals, Netizen: The Real Imortal Barbie

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:00 WIB
Cantiknya Sophia Latjuba Pakai Crop Top Pamer Body Goals, Netizen: The Real Imortal Barbie
Sophia Latjuba (Foto : Instagram/@sophialatjuba88)
A
A
A

POTRET terbaru Sophia Latjuba mencuri perhatian. Ini lantaran Sophia Latjuba tampil seksi pada unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya.

Sophia Latjuba memang salah artis yang tetap terlihat awet muda di usia kepala 5. Ya, ibu Eva Celia ini tetap terlihat cantik dan seksi di usianya yang sudah menginjak 52 tahun.

Seperti yang terlihat pada penampilan terbarunya. Sophia berpose duduk santai di kursi pinggir kolam renang.

Sophia Latjuba

Dia mengenakan outfit atasan crop top berwarna putih. Alhasil, perut rata dan pinggang ramping Sophia terlihat jelas. Body goals yang diidamkan banyak perempuan membuat Sophia terlihat seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/629/3163868/sophia_latjuba-hO4j_large.jpg
Momen Sophia Latjuba Gendong Cucu, Netizen: Nenek Tercantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045282/manuella_aziza-Y0i8_large.jpg
Tampilan Elegan Manuella Aziza, Anak Sophia Latjuba yang Kini Beranjak Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028641/sophia_latjuba-scQe_large.jpg
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018268/potret-lawas-sophia-latjuba-dipotret-darwis-triadi-netizen-real-vempire-7F6xza8ATz.jpg
Potret Lawas Sophia Latjuba Dipotret Darwis Triadi, Netizen: Real Vempire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005495/potret-terbaru-sophia-latjuba-pose-cium-ketiak-hot-mom-idola-netizen-gak-pernah-gagal-VaphqnGWqd.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pose Cium Ketiak, Hot Mom Idola Netizen Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987085/potret-terbaru-sophia-latjuba-pakai-kacamata-netizen-malam-bu-dosen-BXmp170NVg.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement