Cantiknya Sophia Latjuba Pakai Crop Top Pamer Body Goals, Netizen: The Real Imortal Barbie

POTRET terbaru Sophia Latjuba mencuri perhatian. Ini lantaran Sophia Latjuba tampil seksi pada unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya.

Sophia Latjuba memang salah artis yang tetap terlihat awet muda di usia kepala 5. Ya, ibu Eva Celia ini tetap terlihat cantik dan seksi di usianya yang sudah menginjak 52 tahun.

Seperti yang terlihat pada penampilan terbarunya. Sophia berpose duduk santai di kursi pinggir kolam renang.

Dia mengenakan outfit atasan crop top berwarna putih. Alhasil, perut rata dan pinggang ramping Sophia terlihat jelas. Body goals yang diidamkan banyak perempuan membuat Sophia terlihat seksi.