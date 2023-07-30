Cosplay Jadi Barbie, Aurelie Moeremans Tampil Hot Pakai Baju Renang!

AURELIE Moeremans turut meramaikan tren cosplay Barbie yang digandrungi selebriti Tanah Air. Penampilan Aurelie pun mencuri perhatian netizen di Instagram.

"Unleashing my inner #Barbie ✨💕," tulis artis berusia 29 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Minggu (30/7/2023).

Pada foto tersebut, Aurelie Moeremans berpose dalam box Barbie berwarna pink yang ikonik. Aurelie mengenakan swimsuit (baju renang) berwarna pink dengan model one shoulder yang modis.

Selain itu, swimsuit tersebut tampak membentuk lekuk tubuh Aurelie yang membuatnya terlihat seksi. Belum lagi, kulit eksotisnya terpampang nyata yang menambah kesan seksi.