Potret Terbaru Nathalie Holscher Makin Berani Pakai Baju Terbuka Jadi Sorotan Netizen

SOSOK Nathalie Holscher tak pernah lepas dari sorotan usai melepas hijab. Kali ini penampilan Nathalie Holscher di pemotretan terbaru yang menjadi sorotan.

Mantan istri Sule tersebut tampil cantik dan percaya diri memamerkan rambut panjangnya. Rambut panjangnya tersebut tampak dikuncir bergaya ponytail yang membuatnya terlihat memesona.

Selain itu, Nathalie Holscher tampak menebar pesona dengan tersenyum manis ke kamera. Paras cantiknya dipulas riasan yang terlihat natural membuatnya kian menawan.

Untuk outfit, Nathalie mengenakan one shoulder top berwarna putih. Busana tersebut memperlihat satu sisi bahu janda satu anak tersebut.