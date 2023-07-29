Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ajak Masyarakat Bergerak, Sandiaga Uno Tularkan Gaya Hidup Sehat Lewat Event Olahraga Lari

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:55 WIB
Ajak Masyarakat Bergerak, Sandiaga Uno Tularkan Gaya Hidup Sehat Lewat Event Olahraga Lari
Sandiaga Uno Tularkan Gaya Hidup Sehat Lewat Event Olahraga Lari (Foto: Ist)
GAYA hidup sehat kini semakin banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Selain ampuh untuk memaksimalkan fungsi tubuh, gaya hidup juga terbukti mampu mencegah berbagai penyakit berbahaya.

Tak heran bila Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mempromosikan gaya hidup sehat dalam berbagai kesempatan. Selama ini, Menparekraf Sandiaga Uno memang dikenal publik sebagai figur yang gemar berolahraga.

Sandiaga Uno

Kepada MNC Portal Indonesia, Sandiaga bahkan sempat mengungkapkan bahwa sepadat apapun kegiatannya, ia selalu meluangkan waktu untuk berolahraga.

"Selain puasa Senin Kamis, setiap pagi saya biasanya menyempatkan untuk berolahraga seperti jogging," ungkap Sandiaga Uno beberapa waktu lalu.

Nah, belum lama ini, Menparekraf Sandiaga Uno turut memeriahkan sebuah event olahraga virtual yang diselenggarakan oleh Primaya Hospital bertajuk Primaya Heart Race.

Sandiaga Uno

ema yang diusung adalah konsep bergerak untuk berbagi, dimana pencapaian kilometer setiap tim akan dikonversi ke dalam nilai rupiah untuk penyelenggaraan operasi katarak gratis untuk pahlawan (veteran) dan pahlawan tanpa tanda jasa atau guru di Semarang. Kota semarang dipilih karena saat ini masih banyaknya kebutuhan operasi katarak untuk warga Semarang dan sekitarnya.

Acara dibuka dengan kegiatan lari bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Pada kesempatan tersebut Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara.

"Saya apresiasi, dan selamat untuk Primaya Heart Race yang ketiga. Saya harap kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk bergaya hidup sehat juga berbagi," ujar Sandiaga Uno.

