Thailand Punya 18 Jenis Kelamin yang Diakui, Sumpah Bikin Pusing!

THAILAND salah satu negara yang memiliki kuliner dan destinasi wisata yang menarik. Namun disamping itu, Thailand negara yang memiliki jenis kelamin terbanyak di dunia yakni 18.
Thailand disebut juga sebagai ibu kota dengan tingkat transgender tertinggi di dunia. Hal itu karena banyaknya orang yang melakukan operasi ganti kelamin di negara itu.
Menariknya Thailand memiliki 18 jenis kelamin yang sudah diakui oleh hukum. Dilansir dari Soranews24, salah satu akun Twitter Jepang @yg_1223 yang memposting bagan 18 jenis kelamin di Thailand.
Penasaran apa saja? Berikut rangkumannya.
1. Laki-laki
Pria yang menyukai wanita
2. Perempuan
Seorang wanita yang menyukai pria
3. Tom
Seorang wanita yang berpakaian seperti pria dan menyukai wanita Dee.
4. Dee
Seorang wanita yang menyukai wanita jantan atau Tom.
5. Tom Gay
Seorang wanita yang menyukai wanita, Toms, dan Dees.
6. Raja Tom Gay
Tom jantan yang menyukai Tom.
7. Bi (seksual)
Seorang wanita yang menyukai biseksual, tom, lesbian, dan pria.
8. Kapal
Pria yang menyukai wanita, Gay Kings, dan Gay Queens (tidak termasuk Ladyboy).
9. Ratu Gay
Pria feminin yang menyukai pria.
10. Raja Gay
Pria jantan yang menyukai pria.