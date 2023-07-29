Thailand Punya 18 Jenis Kelamin yang Diakui, Sumpah Bikin Pusing!

THAILAND salah satu negara yang memiliki kuliner dan destinasi wisata yang menarik. Namun disamping itu, Thailand negara yang memiliki jenis kelamin terbanyak di dunia yakni 18.

Thailand disebut juga sebagai ibu kota dengan tingkat transgender tertinggi di dunia. Hal itu karena banyaknya orang yang melakukan operasi ganti kelamin di negara itu.

Menariknya Thailand memiliki 18 jenis kelamin yang sudah diakui oleh hukum. Dilansir dari Soranews24, salah satu akun Twitter Jepang @yg_1223 yang memposting bagan 18 jenis kelamin di Thailand.

Penasaran apa saja? Berikut rangkumannya.

1. Laki-laki

Pria yang menyukai wanita

2. Perempuan

Seorang wanita yang menyukai pria

3. Tom

Seorang wanita yang berpakaian seperti pria dan menyukai wanita Dee.

4. Dee

Seorang wanita yang menyukai wanita jantan atau Tom.

5. Tom Gay

Seorang wanita yang menyukai wanita, Toms, dan Dees.

6. Raja Tom Gay

Tom jantan yang menyukai Tom.

7. Bi (seksual)

Seorang wanita yang menyukai biseksual, tom, lesbian, dan pria.

8. Kapal

Pria yang menyukai wanita, Gay Kings, dan Gay Queens (tidak termasuk Ladyboy).

9. Ratu Gay

Pria feminin yang menyukai pria.

10. Raja Gay

Pria jantan yang menyukai pria.