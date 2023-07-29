Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Latih Kepercayaan Diri, Anak Harus Dilibatkan dalam Memilih

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:05 WIB
Latih Kepercayaan Diri, Anak Harus Dilibatkan dalam Memilih
Ilustrasi Anak-Anak. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SALAH satu yang kerap dilupakan oleh orang tua adalah melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Banyak orang tua telah menetapkan pilihan untuk anak mereka tanpa memberi anaknya pilihan.

Padahal, melatih anak untuk menentukan pilihannya sejak kecil adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Hal tersebut berkaitan dengan ASUH, ASIH, dan ASAH. ASAH berkaitan dengan stimulasi anak untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, kognitif, spiritual hingga kepemimpinan.

Dokter Spesialis Anak, dr. Yuni Astria, SpA, mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menstimulasi anak adalah dengan membiarkan si kecil terlatih untuk membuat pilihan sejak kecil.

“Para orang tua sebaiknya membiarkan anak membuat pilihan karena melatih anak untuk berpikir kritis, mandiri, percaya diri dan agar anak merasa bahwa mereka diberi kebebasan yang bertanggung jawab,” jelas dia saat dihubungi oleh MNC Portal.

Hal ini merupakan tahapan penting dalam kematangan kemampuan sosial dan juga emosional. Banyak nilai baik yang bersumber dari kebiasaan memilih yang merupakan cikal bakal karakter seorang pemimpin.

Di samping itu, anak juga lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi lebih besar lagi. “Asal diberikan pilihan-pilihan yang memang termasuk dalam koridor-koridor yang disetujui kedua orang tuanya,” tambah dr. Yuni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement