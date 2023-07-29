Soulyu Hadir di Grand Opening Rumah Makeup by Benny Mart

MAKEUP telah menjadi salah satu alat penting dalam dunia kecantikan selama berabad - abad. Bagi sebagian wanita, makeup bukan hanya sekedar kosmetik untuk menyempurnakan penampilan fisik, tetapi juga merupakan cara untuk menemukan kecantikan sejati dalam diri mereka.

Soulyu yang merupakan lokal brand makeup menyadari bahwa makeup menjadi sebuah wadah untuk wanita mengekspresikan diri, dengan tampilan yang natural dan harga yang affordable.

Salah satu produk Soulyu yang paling populer adalah Lip Maximizer. Di mana dalam satu produk terdapat 2 fungsi, yaitu lip cream dan lip gloss yang dapat merias bibir sekaligus merawat bibir dengan kandungan skincare di dalamnya.

Nah, untuk Anda pecinta Make Up, selain bisa membeli lewat online, Anda juga bisa membeli make up melalui toko offline, agar produk yang dibeli cocok dengan warna kulit, Anda bisa mencoba make up terlebih dahulu melalui tester yang biasanya tersedia di toko Make up offline, seperti yang tersedia di Rumah Makeup by Benny Mart.

Konsep Rumah Makeup by Benny Mart

Rumah Makeup by Benny Mart merupakan toko kosmetik yang berdiri sejak September 2018. Berkonsepkan rumah yang nyaman, Rumah Makeup by Benny Mart menyediakan makeup dan skincare dengan harga yang terjangkau untuk kebutuhan para wanita.

Rumah Makeup memiliki tagline 2RM yaitu Ramah, Ramai, Mewah dan Murah menjadi konsep yang menarik untuk pembukaan toko kedua ini. Selaku Owner dari Rumah Makeup by Benny Mart, Stephanie Zheng mengatakan, “Konsep store kami pastinya mengutamakan kenyamanan dan juga excitement untuk para customer. Kami memiliki self service atau tester corner, sehingga memudahkan customer untuk trial produk dan merasa bebas tidak diikuti oleh BA/SPG.”

Kegiatan Grand Opening di Rumah Makeup By Benny Mart

Saat ini, Soulyu hadir bersamaan dengan Grand Opening Rumah Make Up by Benny Mart yang akan dilaksanakan tanggal 4 - 6 Agustus 2023. Ini merupakan cabang ke - 2 yang berlokasi di Jalan Poris Indah Blok A No. 17 - 18, Cipondoh Tangerang.

Promo yang ditawarkan saat grand opening Rumah Makeup by Benny Mart sangat menarik. Mulai dari Flash Sale, diskon 50% all item tanpa terkecuali dari 3 brand terpilih, bagi - bagi uang senilai 1.5 juta kepada para pengunjung yang hadir dan ada pembagian goodiebag bagi 100 orang pertama yang datang dan masih banyak lagi hadiah menarik yang lain.

Acara grand opening ini akan semakin meriah karena akan hadir bintang tamu Fachrul Hadid yang merupakan seorang konten kreator yang terkenal di Tik Tok dan Rifaeny. Selain itu akan ada beberapa micro influencer yang hadir untuk memeriahkan acara grand opening ini.