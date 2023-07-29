Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Bulan Muharram dan Artinya

Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Bulan Muharram dan Artinya (Foto: Timesofindia)

Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-laki yang Lahir di Bulan Muharram dan Artinya akan dibahas dalam artikel ini. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan memiliki makna yang istimewa bagi umat Muslim.

Bulan ini dianggap sebagai bulan suci dan mengandung berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Bagi orangtua yang memiliki buah hati di Bulan Muharram, tentu menjadi momen yang spesial dan patut disyukuri.

(Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Bulan Muharram dan Artinya, Foto: Timesofindia)

Oleh karena itu, tidak jarang para orang tua ingin memberikan nama yang relevan atau memiliki makna tentang bulan Muharram. Berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki yang lahir di bulan Muharram, dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (29/7/2023).

1. Ahmad : Pujian atau pujian yang tinggi.

2. Abdullah : Hamba Allah.

3. Hasan : Cantik, tampan.

4. Husain : Kecil, kecil dari Hasan.

5. Ali : Tinggi, terkemuka.

6. Ammar : Membangun, yang memiliki kehidupan yang panjang.

7. Yasir : Kaya, makmur.

8. Rizwan : Persetujuan atau kerelaan Allah.

9. Tariq : Pagi bintang, nama bintang yang bersinar di malam hari.

10. Umar : Kehidupan, nama sahabat Nabi Muhammad SAW.

11. Aqil : Pintar, cerdas.

12. Arif: : Pintar, berpengetahuan.

13. Azhar : Bercahaya, cemerlang.

14. Basim : Bahagia, ceria.

15. Bilal : Menyuarakan, nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal.

16. Fadil : Baik hati, penuh kebajikan.

17. Ghazi : Pemenang, pejuang yang sukses.

18. Hadi : Pembimbing, pemberi petunjuk.

19. Hafidh : Penjaga, pelindung.

20. Hamid : Terpuji, mencerminkan pentingnya rasa syukur dan pujian di bulan suci

21. Idris : Nama seorang nabi, pemberi perintah atau guru.

22. Ihsan : Keindahan, kebaikan.

23. Imran : Kemakmuran, keturunan dari Nabi Amram.

24. Irfan : Pengetahuan, wawasan.

25. Jabir : Sang penyembuh, seseorang yang memberikan bantuan.

26. Kamil : Sempurna, lengkap.

27. Khalid : Abadi, kekal.

28. Labib : Bijaksana, cerdas.

29. Ma'ruf : Dikenal, baik hati.

30. Malik : Raja, penguasa.

31. Nabil : Pintar, pandai bicara.

32. Nadim : Sahabat, teman yang baik.

33. Qadir : Kuat, berdaya.

34. Rafiq : Sahabat, teman.

35. Saif: : Pedang, pahlawan yang berani.

36. Shadi : Bahagia, gembira.

37. Taufiq : Keberuntungan, kemajuan.

38. Ubaid : Hamba Allah yang berbakti.

39. Wafi : Setia, dapat diandalkan.

40. Yahya : Nama seorang nabi, hidup atau kehidupan yang baik.

41. Zaki : Bersih, murni.

42. Zafran : Kecerahan, semangat.

43. Nadzim : Berpendirian, tegas.

44. Rayyan : Gerbang Surga, pintu yang dibuka oleh Allah.

45. Ziad : Penambahan, kelebihan.

46. Uwais : Nama sahabat Nabi Muhammad SAW.

47. Qais : Penguasa.

48. Syamil : Sempurna, lengkap.

49. Zuhayr : Cahaya, bersinar seperti bulan.

50. Zain : Keindahan, hiasan.