Cetak Prestasi di Event Internasional, Novia Nur Nirwani Ingin Menginspirasi Masyarakat untuk Hidup Sehat

OLAHRAGA lari masih diminati masyarakat. Setiap ada event lari, pasti selalu ramai diikuti banyak kalangan.

Banyak juga atlet lari muda yang lahir di Indonesia. Seperti Atlet Nasional Novia Nur Nirwani dan Odekta Elvina Naibaho.

Menekuni olahraga lari sejak usia 14 tahun, Novia mengaku bahwa konsistensi memegang andil penting yang harus dimiliki oleh seorang pelari. Baik itu dalam ajang profesional maupun rekreasional, seperti Lazada Run.

“Kegiatan ini memotivasi saya untuk terus konsisten menjaga sekaligus meningkatkan kondisi fisik dan mental," ujarnya dalam keterangan resmi.