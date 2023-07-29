3 Pilar Perawatan Kulit Menurut Dermatologi

PANAS terik dan udara yang tidak bersih bukan hanya berpengaruh pada kesehatan tubuh kita, tapi juga kulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk merawat kulit agar tidak terjadi masalah yang kita inginkan.

Pakar dermatologi lulusan Universitas Gadjah Mada dr Danar Wicaksono, MSc. SpDV mengingatkan orang-orang tentang tiga pilar perawatan kulit demi meminimalisir berbagai masalah kulit.

"Biasanya dokter kulit menyarankan tiga pilar skincare baik malam maupun siang hari, yakni cleansing, membersihkan wajah atau kulit suatu hal yang harus dilakukan," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Setelah membersihkan lalu lembapkan kulit. Danar mengatakan apapun jenis kulitnya, tetap butuh pelembap. Pada kulit yang berminyak sekalipun, namun sebaiknya pilih yang berbasis air.

Selanjutnya, lindungi kulit dengan menggunakan tabir surya. Setelah seseorang menerapkan tiga pilar tersebut, Danar menyarankan penggunaan vitamin C pada pagi dan malam hari.

Penggunaan vitamin C pada pagi hari dapat membantu mengurangi kerusakan DNA akibat paparan sinar UV. Sementara pada malam hari, vitamin C bisa berperan untuk mengoreksi, menghilangkan noda gelap di kulit.

"Vitamin C dipakai terus menerus ternyata ini memiliki kemampuan membuat kulit lebih plumpy, bagus," ujar Danar.