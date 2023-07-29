Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Waktu Paling Tepat Pakai Skincare, Rugi kalau Disia-siakan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:33 WIB
Ini Waktu Paling Tepat Pakai Skincare, Rugi kalau Disia-siakan
Penggunaan Skincare. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GUNA merawat kulit, kita memang harus rutin menerapkan skincare. Waktu pemakaian skincare pun bermacam-macam, bisa di pagi hari sebelum beraktivitas maupun malam hari sebelum tidur.

Lantas, rutinitas skincare mana yang leih penting? Pakar dermatologi yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina dr Danar Wicaksono, MSc., SpDV menyarankan orang-orang melakukan perawatan kulit pada malam hari, karena saat itu kulit lebih mudah dan efektif menyerap produk perawatan kulit.

"Waktu malam tidak boleh enggak pakai skincare, karena permeabilitas (kulit) lebih tinggi pada malam hari," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Oleh karenanya, menurut Danar, seorang akan sangat merugi bila membiarkan kulitnya tak dirawat pada malam hari. Menurutnya, pada malam hari kulit memiliki derajat keasamaan atau pH yang lebih rendah ketimbang siang hari, sehingga lebih efektif menyerap bahan-bahan aktif tertentu dari produk perawatan kulit.

"Ini berbeda dari siang hari dengan paparan segala macam seperti polusi, sinar UV, kulit menjadi lebih basah. Biasanya kalau lebih basah, bahan-bahan aktif yang memerlukan suasana asam itu biasanya lebih tidak efektif padas siang hari, tetapi lebih efektif pada malam hari," jelas Danar yang pernah menempuh pendidikan Universitas Gajah Madja itu.

Ini, sambung dia, berlaku untuk bahan aktif demi mencapai tujuan tertentu misalnya menyamarkan flek hitam dan salah satu kandungan yang terbukti efektif dalam menyamarkan flek hitam yakni vitamin C.

Vitamin C memiliki properti antioksidan melawan stres oksidatif dan memiliki kemampuan untuk menghambat enzim tyrosinase yang berperan dalam proses pigmentasi yang bekerja dengan lebih optimal pada pH rendah.

Halaman:
1 2
      
