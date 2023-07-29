Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peringati Hari Anak Nasional, MNC Life Himbau Pentingnya Dana Pendidikan untuk Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:38 WIB
Peringati Hari Anak Nasional, MNC Life Himbau Pentingnya Dana Pendidikan untuk Anak
Head of Agency MNC Life Insurance Ainun Wulandari. (Foto: MNC)
A
A
A

MNC Life bersama RSU Bunda Jakarta menggelar acara Lomba Mewarnai dan talkshow dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada hari ini.

Dalam sesi talkshow, Ainun Wulandari selaku Head of Agency PT MNC Life Assurance memberikan edukasi mengenai tabungan proteksi yang didalamnya mencakup perencanaan dana pendidikan untuk anak di masa depan.

"MNC Life memberikan program untuk mengeduksi mengenai perencanaan keuangan keluarga. Salah satunya program untuk tabungan, tabungan terproteksi,"ujar Ainun Wulandari di RSU Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Ainun Wulandari menyadari jika orangtua selalu ingin yang anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, lebih dari apa yang dijalaninya saat ini. Demi mencapainya tentu diperlukan perencanaan yang matang, salah satunya memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga, orangtua juga perlu mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya di masa depan.

"Sebagai orangtua ingin anak-anak hidup lebih baik dari kita. Tentu kita semua setuju bahwa dana pendidikan adalah suatu hal yang sangat pasti dan tentunya sebagai orang tua kita merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan yang terbaik untuk masa depan,"sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
