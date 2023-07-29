Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Jenis Makanan yang Tidak Boleh Dimakan Bersamaan dengan Teh atau Kopi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:52 WIB
4 Jenis Makanan yang Tidak Boleh Dimakan Bersamaan dengan Teh atau Kopi
Ilustrasi (Foto:The Woman)
A
A
A

ADA 4 jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan teh atau kopi perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh.

Adapun, mengonsumsi makanan tertentu bersamaan dengan teh atau kopi ternyata dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi atau bahkan menyebabkan gangguan pencernaan.

Dilansir dari Times of India, berikut 4 jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan teh atau kopi.

1. Gorengan

Gorengan

Di Indonesia umumnya orang-orang minum teh atau kopi ditemani camilan berupa gorengan. Tapi ternyata kebiasaan itu bisa menyebabkan efek samping.

Hal ini terjadi karena gorengan memiliki kandungan tepung yang bisa berakibat pada masalah pencernaan. Selain itu, jika dikombinasikan dengan teh atau kopi akan menyebabkan tubuh kurang menyerap nutrisi karena kandungan kafein di dalamnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/481/3154312/alergi-zpFP_large.jpg
3 Perbedaan Alergi dan Intoleransi Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/481/3024380/prevalensi-alergi-protein-susu-sapi-pada-anak-di-indonesia-masih-tinggi-ini-penjelasan-dokter-thhHZ83NRJ.jpg
Prevalensi Alergi Protein Susu Sapi pada Anak di Indonesia Masih Tinggi, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/481/2964670/kisah-artika-sari-devi-alami-psoriasis-hingga-bingung-cari-dokter-kulit-wkjTsVmhnc.jpg
Kisah Artika Sari Devi Alami Psoriasis hingga Bingung Cari Dokter Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/487/2925843/merana-banget-wanita-ini-alergi-37-makanan-of7qARO6lY.jpg
Merana Banget! Wanita Ini Alergi 37 Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/487/2868632/berkaca-dari-penyakit-aming-ini-penyebab-bibir-bengkak-akibat-alergi-6vuq7y5qUP.jpg
Berkaca dari Penyakit Aming, Ini Penyebab Bibir Bengkak Akibat Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/483/2868625/bibir-aming-mendadak-bengkak-terserang-alergi-SbHKkCFB3x.jpg
Bibir Aming Mendadak Bengkak, Terserang Alergi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement