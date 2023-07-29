4 Jenis Makanan yang Tidak Boleh Dimakan Bersamaan dengan Teh atau Kopi

ADA 4 jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan teh atau kopi perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh.

Adapun, mengonsumsi makanan tertentu bersamaan dengan teh atau kopi ternyata dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi atau bahkan menyebabkan gangguan pencernaan.

Dilansir dari Times of India, berikut 4 jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan teh atau kopi.

1. Gorengan





Di Indonesia umumnya orang-orang minum teh atau kopi ditemani camilan berupa gorengan. Tapi ternyata kebiasaan itu bisa menyebabkan efek samping.

Hal ini terjadi karena gorengan memiliki kandungan tepung yang bisa berakibat pada masalah pencernaan. Selain itu, jika dikombinasikan dengan teh atau kopi akan menyebabkan tubuh kurang menyerap nutrisi karena kandungan kafein di dalamnya.