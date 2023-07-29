Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

BPOM Rilis Daftar Obat dan Kosmetik yang Bisa Memicu Gangguan Ginjal hingga Kanker

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:08 WIB
BPOM Rilis Daftar Obat dan Kosmetik yang Bisa Memicu Gangguan Ginjal hingga Kanker
Obat dan Kosmetik yang Dilarang BPOM. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BPOM baru-baru ini kembali merilis temuan terbaru terkait daftar obat dan suplemen kesehatan hingga kosmetik yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan kegiatan sampling dan pengujian, serta pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi yang dilakukan sebelumnya.

Dari temuan tersebut didapatkan, beberapa kategori obat tradisional, suplemen kesehatan hingga kosmetik tersebut disebut-sebut mengandung bahan yang dilarang dan bahan berbahaya yang dapat memicu gangguan terhadap kesehatan.

Mulai dari gangguan sistem pencernaan, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta gangguan hormon. Lantas, apa saja temuan daftar terbaru obat hingga kosmetik yang dilarang beredar oleh BPOM? Berikut diantaranya, berdasarkan keterangan resmi yang baru saja dirilis, Sabtu, (29/7/2023).

Setidaknya terdapat sebanyak 8 (delapan) produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang digunakan atau cemaran yang melebihi ambang batas aman. Berikut diantaranya :

Pegal Linu Husada Cap Tawon Klanceng dari CV Putri Husada

Pegal Linu Cap Akar Daun dari CV Akar Daun

Sirandi kemasan botol kaca dari CV Herbal Mulya

Sirandi kemasan botol plastik dari CV Herbal Mulya

Liu Shen Shui (Obat Sakit Perut) dari PT Bintang Kupu Kupu

Cairan Sakit Perut Kupu Cair Chi Chung Shui dari PT Bintang Kupu-Kupu

New Tay Pin San Jamu untuk Sakit Perut dan Kembung dari PT Bintang Kupu-Kupu

Feroglobin Kid Drops botol kaca dari PT Vitabiotics Healthcare

Selanjutnya, BPOM juga menemukan 4 (empat) produk kosmetik yang tidak memenuhi suarat keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang dan bahan berbahaya, diantaranya :

CASANDRA Glam Nude Lipcream 2 dari PT Selamat Makmur

CASANDRA Lipstick Colorfix (Nomor 6) dari PT Selamat Makmur

LA WIDYA CURCUMIN Day Cream dari PT Sinar Dios Abadi

BIOGOLD Night Cream dari Pasifik Osean Ind

Produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat aman dan mutu tersebut disebut berisiko terhadap gangguan sistem pencernaan, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta gangguan hormon.

Sedangkan produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat aman dan mutu tersebut disebut-sebut berisiko terhadap risiko kanker (bersifat karsinogenik) dan ganggunan pada kulit, seperti ochronosis (warna kulit menjadi kehitaman).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Obat Kosmetik Berbahaya BPOM
