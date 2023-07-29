Keren! Kota Ambon Punya 10 Destinasi Wisata Unggulan Musik dan Budaya

PEMERINTAH Kota Ambon, Maluku mengembangkan konsep pariwisata yang menampilkan keindahan alam dan budaya beserta musik sebagai wisata unggulan daerah.

"Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan pariwisata yang menampilkan keindahan alam dan budaya serta musik, dengan terus memanfaatkan potensi alam," kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena seperti dilansir dari ANTARA, Minggu (30/7/2023).

Ia mengatakan, ada 10 destinasi unggulan pariwisata musik dan budaya, di antaranya musik bambu di Dusun Tuni, Amahusu Amboina Ukulele Kids Community, dan Sanggar Seni Wairanang, alat musik tifa di Soya, dan komunitas musik di Less Mollucans.

Sebanyak 10 destinasi unggulan pariwisata musik tersebar di lima kecamatan, yakni dari Dusun Tuni hingga Negeri Rutong, akan menjadi objek wisata yang tidak hanya menampilkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga musik.

"Yang terpenting di pariwisata musik, wisatawan yang datang tidak hanya menyaksikan keindahan alam dan budaya, tetapi menikmati musik dan kesenian khas," katanya.

Destinasi unggulan tersebut juga masuk dalam kawasan yang tersebar di lima kecamatan di Kota Ambon, dan sementara dikembangkan menjadi wisata terintegrasi.

Bodewin menyatakan, pengembangan pariwisata yang terintegrasi memberikan kemudahan akses ke lokasi wisata serta fasilitas penunjang.