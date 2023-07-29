Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tempat Wisata Dekat Stasiun Bogor, Pas buat Rekreasi Keluarga saat Weekend

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:00 WIB
7 Tempat Wisata Dekat Stasiun Bogor, Pas buat Rekreasi Keluarga saat Weekend
Kebun Raya Bogor (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

ADA berbagai macam pilihan tempat wisata di dekat Stasiun Bogor di Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata ini sangat cocok dikunjungi bareng keluarga karena bertemakan alam dan sejarah.

Stasiun Bogor merupakan stasiun tujuan terakhir KRL Jabodetabek tujuan Bogor. Stasiun peninggalan Hindia Belanda ini merupakan situs cagar budaya yang keberadaannya dilindungi negara.

Berikut 7 tempat wisata dekat Stasiun Bogor yang bisa disambangi:

 BACA JUGA:

1. Alun-Alun Kota Bogor

Lokasinya sangat dekat dari Stasiun Bogor. Begitu Anda keluar dari pintu stasiun, maka langsung tersambung dengan salah satu ikon dan tempat nongkrong favoritnya warga Kota Hujan ini.

 Ilustrasi

Alun-Alun Kota Bogor (Okezone.com/Putra RA)

Di sini Anda akan leluasa beraktivitas. Terdapat sejumlah fasilitas umum seperti kursi, toilet, mushola hingga area bermain anak yang bisa digunakan. Spot-spotnya juga tak kalah menarik, karena dihiasai dengan tanaman cantik dan hamparan rerumputan hijau nan cantik.

2. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor jadi destinasi dan tempat nongkrong yang tidak jauh dari stasiun. Cukup berjalan kaki tidak sampai 1 kilo, Anda sudah sampai di area salah satu ikon Bogor ini.

 BACA JUGA:

Kebun raya terbesar dan tertua di Asia Tenggara ini jadi tempat favorit bagi Anda yang ingin bersantai, menghirup udara bersih karena di dalamnya terdapat beragam flora dan fauna.

 Ilustrasi

Kebun Raya Bogor

3. Taman Sempur

Tak jauh dari stasiun dan Kebun Raya Bogor, terdapat Taman Sempur yang dapat jadi alternatif Anda untuk nongkrong. Tempat ini memang sering dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan oleh masyarakat setempat, seperti olahraga.

Terdapat pula fasilitas teater terbuka yang sering digunakan untuk pertunjukan seni.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement