7 Tempat Wisata Dekat Stasiun Bogor, Pas buat Rekreasi Keluarga saat Weekend

ADA berbagai macam pilihan tempat wisata di dekat Stasiun Bogor di Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata ini sangat cocok dikunjungi bareng keluarga karena bertemakan alam dan sejarah.

Stasiun Bogor merupakan stasiun tujuan terakhir KRL Jabodetabek tujuan Bogor. Stasiun peninggalan Hindia Belanda ini merupakan situs cagar budaya yang keberadaannya dilindungi negara.

Berikut 7 tempat wisata dekat Stasiun Bogor yang bisa disambangi:

1. Alun-Alun Kota Bogor

Lokasinya sangat dekat dari Stasiun Bogor. Begitu Anda keluar dari pintu stasiun, maka langsung tersambung dengan salah satu ikon dan tempat nongkrong favoritnya warga Kota Hujan ini.

Alun-Alun Kota Bogor (Okezone.com/Putra RA)

Di sini Anda akan leluasa beraktivitas. Terdapat sejumlah fasilitas umum seperti kursi, toilet, mushola hingga area bermain anak yang bisa digunakan. Spot-spotnya juga tak kalah menarik, karena dihiasai dengan tanaman cantik dan hamparan rerumputan hijau nan cantik.

2. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor jadi destinasi dan tempat nongkrong yang tidak jauh dari stasiun. Cukup berjalan kaki tidak sampai 1 kilo, Anda sudah sampai di area salah satu ikon Bogor ini.

Kebun raya terbesar dan tertua di Asia Tenggara ini jadi tempat favorit bagi Anda yang ingin bersantai, menghirup udara bersih karena di dalamnya terdapat beragam flora dan fauna.

Kebun Raya Bogor

3. Taman Sempur

Tak jauh dari stasiun dan Kebun Raya Bogor, terdapat Taman Sempur yang dapat jadi alternatif Anda untuk nongkrong. Tempat ini memang sering dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan oleh masyarakat setempat, seperti olahraga.

Terdapat pula fasilitas teater terbuka yang sering digunakan untuk pertunjukan seni.