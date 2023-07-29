Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuma Mister Aladin yang Punya Tur Terlengkap + Diskon sampai Rp200 Ribu! Cuss Booking

Salman Mardira , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:23 WIB
Cuma Mister Aladin yang Punya Tur Terlengkap + Diskon sampai Rp200 Ribu! Cuss Booking
Magic Sale Explore di Mister Aladin.
A
A
A

MAU traveling tapi kehabisan ide? Lihat travel agent tapi opsi liburannya gitu-gitu aja? Untungnya, Mister Aladin punya tur dan aktivitas dengan pilihan yang sangat beragam, sehingga liburan tak lagi membosankan!

Buat pecandu adrenalin, ada berbagai jenis wisata seru seperti mendaki gunung, bermain wahana di theme park, menyelam di laut alias diving, dan masih banyak lagi opsi lainnya baik wisata alam maupun city tour.

 BACA JUGA:

Mau liburan yang santai-santai aja? Ada juga opsi bersantai di pantai, staycation di hotel pilihan, menghabiskan waktu di pulau bersama orang terkasih, dan masih banyak lagi pilihan lainnya.

Buat yang suka wisata edukasi juga bisa booking tur dan aktivitas di Mister Aladin. Anda bisa pergi ke museum untuk belajar sejarah, keliling Desa Wisata untuk mengenal budaya setempat, hingga berinteraksi dengan hewan di kebun binatang. Pokoknya, apa pun jenis liburan favorit Anda, semua tersedia!

 BACA JUGA:

Nggak cuma banyak pilihan, tur dan aktivitas di Mister Aladin juga dibanderol dengan harga yang terjangkau! Apalagi saat ini Anda bisa mendapatkan diskon hingga Rp200.000. Lumayan kan, bisa liburan tanpa bikin kantong jebol.

Makanya, tunggu apa lagi! Buruan deh rencanakan liburan Anda karena promonya terbatas! Ajak juga sahabat atau keluarga Anda ya, supaya liburannya jadi makin seru dan lebih berkesan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
