3 Tips Jaga Kulit Tetap Cantik dan Sehat saat Liburan di Pantai

PANTAI merupakan tempat wisata favorit banyak orang. Menikmati pemadangan laut yang biru dengan deburan ombak sangat menenangkan jiwa. Lebih seru lagi jika ikut mandi dan bermain di pantai.

Tapi, sebagian orang khususnya perempuan khawatir dengan kulitnya jika liburan ke pantai karena sengatan matahari di pinggir laut bisa membakar kulit.

Agar kulit tetap sehat dan cantik saat liburan ke pantai, ada beberapa tips yang bisa traveler lakukan seperti dikutip dari Thehealthsite :

Scrub wajah

Agar wajah bisa kembali bercahaya dan sehat, gunakan scrub wajah yang baik saat liburan ke pantai. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan minyak, kotoran, dan sel-sel mati.

Selain itu, scrub juga memperbaiki tekstur kulit wajah. Agar hasil pemakaian scrub maksimal, lebih baik dilakukan pada malam hari.

Perhatikan pemakaian parfum

Sebaiknya pemakaian parfum tidak diaplikasikan pada kulit saat berlibur ke pantai. Hal ini dilakukan untuk menghindari pigmentasi dan masalah sensitivitas pada kulit.