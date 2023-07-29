Genjot Kunjungan Wisatawan, Simeulue Aceh Andalkan Wisata Selancar dan Selam

Turis berselancar di pantai di Kabupaten Simeulue, Aceh. (Foto: ANTARA/Ade Irwansah)

PEMERITAH Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh mengandalkan wisata selancar ombak atau surfing dan selam untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kabupaten kepulauan tersebut.

"Selancar ombak dan selam kini menjadi objek wisata andalan yang paling diminati wisatawan yang berkunjung ke kabupaten kepulauan ini. Jadi, kami andalkan selancar ombak dan selam untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Simeulue," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simeulue, Asmanuddin seperti dilansir dari ANTARA, Minggu (30/7/2023).

Simeulue merupakan kabupaten kepulauan di Samudera Hindia, sehingga pariwisatanya didominasi wisata bahari, khususnya surfing maupun selam.

"Selancar dan selam ini diminati wisatawan mancanegara. Sementara, wisatawan lokal lebih memilih wisata pantai, juga air terjun serta danau," ujar Asmanuddin.

Asmanuddin menyebutkan beberapa tempat selancar dan selam di Simeulue, di antaranya pantai Desa Alus Alus, Desa Matanurung, Desa Baturundung, dan di Alafan. Di pantai tersebut ombaknya cukup dikenal di kalangan wisatawan mancanegara.

Sedangkan wisata selam, perada di perairan Pulau Pinang, Pulau Mincau, Pulau Teupah, serta Pulau Siumat yang terkenal dengan terumbu karang dan alam bawah airnya.

"Setiap tahun ada, ribuan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Simeulue, untuk berwisata selancar ataupun selam. Ada juga menikmati objek wisata lainnya," kata Asmanuddin.