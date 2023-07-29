Apakah Buah Pare Bisa Menurunkan Kolesterol dan Asam Urat?

ADA beberapa manfaat pare dapat menurunkan kolesterol dan asam urat bisa dicoba bagi Anda. Seperti diketahui, Pare (Momordica charantia) merupakan tanaman rambat yang memiliki ciri khas buah berbentuk memanjang dengan bintil-bintil di sekujur kulitnya.

Meski dikenal memiliki rasa yang pahit, namun pare juga memiliki segudang manfaat.

Dilansir dari Narayana Health, Minggu (30/7/2023) kaya akan serat dan mikronutrien lain yang bermanfaat untuk kesehatan.

Diantaranya pare mengandung vitamin C yang membantu melawan banyak penyakit, vitamin A dan beta-karoten yang bermanfaat untuk kesehatan mata, hingga memiliki kandungan kalori yang rendah sehingga baik untuk program diet dan menurunkan berat badan.

Selain itu pare juga dapat menurunkan kolesterol tinggi dan juga asam urat. Melansir dari Healthline, beberapa penelitian telah dilakukan kepada hewan tentang pengaruh pare pada kadar kolesterol. Hasilnya, pare terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol untuk menunjang kesehatan jantung secara keseluruhan.