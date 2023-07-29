Advertisement
HOME WOMEN FOOD

10 Buah Ini Ternyata Memiliki Kandungan Gula yang Banyak

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |08:14 WIB
10 Buah Ini Ternyata Memiliki Kandungan Gula yang Banyak
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA jenis 10 buah memiliki kandungan gula yang banyak daripada lainnya menarik untuk diulas. Meski gula alami dalam buah sangat baik untuk tubuh, namun jumlah yang berlebihan tetap berbahaya.

Terlebih lagi untuk penderita diabetes yang harus mengontrol kadar gula yang masuk dalam tubuhnya. Agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih buah yang akan dikonsumsi, penting untuk mengetahui buah yang memiliki kandungan gula berlebih.

Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 10 buah dengan kandungan gula terbanyak melansir dari Medical News Today, Minggu (30/7/2023).

1. Delima

Buah Delima

Delima dipercaya dapat meningkatkan tekanan darah serta memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Namun hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsinya adalah kandungan gulanya. Satu buah delima memiliki kandungan gula hingga 38,6 gram.

2. Anggur

Buah anggur memiliki rasa manis yang sangat menyegarkan. Namun untuk memakannya, kita harus berhati-hati karena dalam secangkir anggur terdapat sekitar 23,2 gram gula di dalamnya.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
