Okezone.com
FOOD

Apakah Kopi Baik Untuk Penderita Kolesterol?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:15 WIB
Apakah Kopi Baik Untuk Penderita Kolesterol?
Minuman Kopi (Foto: Grivy)
A
A
A

APAKAH kopi baik untuk penderita kolesterol menarik untuk dibahas. Pasalnya, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa kopi baik bagi kesehatan secara umum.

Namun, mengonsumsi kopi baik untuk penderita kolesterol hanya pada kadar tertentu. Melansir Medical News Today, biji kopi memang tidak mengandung kolesterol, melainkan mengandung senyawa diterpen yakni cafestol dan kahweol yang dapat merangsang peningkatan kadar kolesterol.

Lantas apakah kopi baik untuk penderita kolesterol? Jawabannya hal itu berdasarkan berapa sering dalam mengonsumsinya.

Kopi

Salah satu cara untuk meminimalisir kedua senyawa tersebut adalah dengan menyeduh kopi menggunakan saringan atau filter kopi. Para peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kandungan senyawa cafestol dan kahweol pada secangkir kopi.

Penelitian menemukan bahwa kopi yang telah disaring atau difilter memiliki lebih sedikit cafestol dan kahweol. Sementara, kopi yang diseduh tanpa penyaring mengandung dua senyawa yang dapat meningkatkan kolesterol lebih tinggi.

