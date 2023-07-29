Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Air Rebusan Kayu Manis Bisa Menurunkan Kolesterol? Cek Faktanya

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:45 WIB
Apakah Air Rebusan Kayu Manis Bisa Menurunkan Kolesterol? Cek Faktanya
Ilustrasi Minum (Foto:Asiaone)
BEBERAPA manfaat air rebusan kayu manis bisa menurunkan kolesterol bisa dicoba oleh Anda. Lantaran manfaat kayu manis bagi kesehatan memiliki kandungan alami baik untuk tubuh.

Adapun, kayu manis memiliki senyawa cinnamaldehyde. Para ilmuwan percaya senyawa tersebut juga memiliki manfaat untuk kesehatan.

Kolesterol

Lantas apakah manfaat air rebusan kayu manis bisa menurunkan kolesterol? simak penjelasannya.

Melansir Healthline, tinjauan dari 13 studi tahun 2017 menemukan bahwa air rebusan kayu manis bisa menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam secara signifikan. Setidaknya diperlukan 1,5 gr atau ¾ sendok teh kayu manis untuk dikonsumsi secara konsisten.

Sementara ini, penelitian dari American Heart Association (AHA) menemukan bahwa kadar kolesterol pada orang yang mengkonsumsi suplemen kayu manis dengan yang tidak hasilnya sama saja.

Tidak banyak bukti bahwa kayu manis dapat menurunkan kolesterol. Meskipun beberapa efek penurunan kolesterol terlihat saat penelitian pada seekor hewan. Hanya sedikit bukti yang menunjukan hasil signifikan pada manusia.

Halaman:
1 2 3
      
