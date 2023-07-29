Resep Lasagna yang Mudah Dibuat Sendiri di Rumah

LIBUR akhir pekan memang bisa menjadi saat untuk berkumpul dengan keluarga ataupun rekan. Saat seperti ini pun biasa digunakan untuk membuat makanan yang dinikmati bersama keluar.

Nah, salah satu makanan yang bisa menjadi camilan tapi mengenyangkan adalah lasagna. Beberapa orang percaya lasagna berasal dari kata latin 'lasanum' yakni panci masak.

Tapi, ada juga yang menyebut bahwa lasagna terinspirasi dari laganon flatbread Yunani, yang terbuat dari pasta pipih lebar dan dilapisi dengan ricotta, bechamel, sayuran atau daging, dan jenis keju lainnya.

Hari Lasagna Nasional dirayakan di AS pada tanggal 29 Juli untuk memberi pujian pada hidangan yang kaya dan lezat ini. Berikut resep lasagna mudah yang bisa Anda buat sendiri di rumah dari Chef Selebriti Shipra Khanna seperti dilansir Antara dari Hindustan Times.

Bahan-bahan:

12-14 lembar lasagna

1 Bawang bombay, cincang halus

3-4 siung bawang putih, cincang

1 cangkir saus tomat

1 cangkir keju Ricotta

2 cangkir keju Mozzarella, parut

1/2 cangkir keju Parmesan, parut

Daun kemangi segar, cincang

Garam, merica, dan bumbu Italia