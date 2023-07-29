Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Lasagna yang Mudah Dibuat Sendiri di Rumah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:02 WIB
Resep Lasagna yang Mudah Dibuat Sendiri di Rumah
Resep Lasagna. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIBUR akhir pekan memang bisa menjadi saat untuk berkumpul dengan keluarga ataupun rekan. Saat seperti ini pun biasa digunakan untuk membuat makanan yang dinikmati bersama keluar.

Nah, salah satu makanan yang bisa menjadi camilan tapi mengenyangkan adalah lasagna. Beberapa orang percaya lasagna berasal dari kata latin 'lasanum' yakni panci masak.

Tapi, ada juga yang menyebut bahwa lasagna terinspirasi dari laganon flatbread Yunani, yang terbuat dari pasta pipih lebar dan dilapisi dengan ricotta, bechamel, sayuran atau daging, dan jenis keju lainnya.

Hari Lasagna Nasional dirayakan di AS pada tanggal 29 Juli untuk memberi pujian pada hidangan yang kaya dan lezat ini. Berikut resep lasagna mudah yang bisa Anda buat sendiri di rumah dari Chef Selebriti Shipra Khanna seperti dilansir Antara dari Hindustan Times.

Bahan-bahan:

12-14 lembar lasagna

1 Bawang bombay, cincang halus

3-4 siung bawang putih, cincang

1 cangkir saus tomat

1 cangkir keju Ricotta

2 cangkir keju Mozzarella, parut

1/2 cangkir keju Parmesan, parut

Daun kemangi segar, cincang

Garam, merica, dan bumbu Italia

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement