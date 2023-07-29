Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Surabi Kunti, Kuliner Legendaris Khas Sumedang yang Tak Seseram Namanya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:00 WIB
Surabi Kunti, Kuliner Legendaris Khas Sumedang yang Tak Seseram Namanya
Surabi Kunti (Foto: TikTok/@jajanenak)
A
A
A

SURABI atau serabi merupakan jajanan tradisional khas masyarakat Sunda, yang terbuat dari tepung beras dengan cita rasa gurih karena dicampur santan.

Kini varian surabi sudah sangat beragam, banyak penjual surabi yang berinovasi dalam menyajikan berbagai rasa atau topping surabi yang menarik. Mulai dari surabi kinca, surabi fla durian, surabi pisang, surabi keju, surabi kismis, hingga dengan isian oncom.

Surabi Kunti

(Foto: TikTok/@jajanancek)

Jika kamu ingin menyicipi pancake lokal satu ini, Surabi Kunti bisa jadi salah satu pilihan alternatif yang wajib di coba! Tak seseram namanya, surabi kunti merupakan salah satu kedai surabi yang cukup legendaris di Sumedang.

Terletak di Desa Rancamulya, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, kedai surabi yang sudah ada sejak tahun 1991 dengan dua pilihan sambal yang menjadi ke khasannya. Kedua jenis sambal ini adalah, sambal kacang dan sambal oncom.

Kedai surabi Kunti tak pernah sepi, dari para foodies yang penasaran bahkan ketagihan untuk mencoba surabi ini. Buka mulai pukul 19.00-03.00 WIB, itulah sebabnya mengapa surabi ini disebut dengan ‘surabi kunti’, dan tutup setiap malam Jumat.

