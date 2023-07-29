Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Banyak Batik Printing Semakin Mirip dengan Batik Tulis

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:40 WIB
Banyak Batik Printing Semakin Mirip dengan Batik Tulis
A
A
A

PRODUK printing memang lebih banyak diminati lantaran harganya yang miring. Akibatnya, perajin batik pun semakin terkikis, dan akhirnya bisa saja menghilangkan warisan asli Indonesia.

Dewan Pembina Yayasan Batik Indonesia Prof Rahardi Ramelan pun mengakui bahwa semakin sulit membedakan mana batik asli dengan batik printing. Sebab, beberapa produsen semakin licik dengan mengakali sehelai kain di-batik dan di-printing sekaligus.

"Expert sekalipun makin susah bedain printing dan batik tulis atau cap, karena yang printing bisa jiplak 100% batik tulis sekarang tuh," ungkapnys saat ditemui MNC Portal di Konferensi Pers Gelar Batik Nusantara 2023 di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Saya menemukan batik printing jiplak 100% batik tulis. Bahkan, batik printing yang biasanya dikenal dengan bawahnya putih, saya menemukan ada batik printing yang bolak-balik. Benar-benar makin susah mengenali batik printing," tambahnya.

Hal semacam ini tentu menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. Sebab, batik printing bukanlah bagian dari warisan budaya Indonesia, melainkan sekadar tekstil dengan motif batik.

Jika batik printing semakin menjamur dan pedagangnya tidak jujur menjelaskan bahwa itu batik printing, bisa-bisa pelestarian batik di Indonesia terganggu yang berdampak pada hilangnya warisan asli Indonesia.

"Makanya, kami dari Yayasan Batik Indonesia mendorong kepada produsen batik agar lebih jujur. Kami mendorong mereka untuk memberikan semacam tulisan atau tanda yang menandakan bahwa batik jualannya itu batik printing," papar Prof Rahardi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/10/194/2664886/podcast-aksi-nyata-filosofi-batik-tulis-di-balik-harga-mahal-istimewa-dan-punya-kehidupan-TufFEssrMQ.JPG
Podcast Aksi Nyata: Filosofi Batik Tulis di Balik Harga Mahal, Istimewa dan Punya Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/17/194/2456659/hut-ke-76-ri-mengenal-batik-tulis-peranakan-simbol-hubungan-erat-tionghoa-jawa-Xxff0yPZ6A.jpg
HUT Ke-76 RI, Mengenal Batik Tulis Peranakan Simbol Hubungan Erat Tionghoa-Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/25/194/2415164/2-personil-boyband-korea-super-junior-kenakan-batik-karya-ridwan-kamil-daebak-uw84NTeJFu.jpg
2 Personil Boyband Korea Super Junior Kenakan Batik Karya Ridwan Kamil, Daebak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/22/612/2033494/mengintip-keseruan-siswa-sd-jerman-belajar-membatik-Z3a2PPxYzZ.jpg
Mengintip Keseruan Siswa SD Jerman Belajar Membatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/29/196/1984755/ketika-warga-samin-blora-pamerkan-karya-batik-dan-aksara-jawa-A0877J1EZk.JPG
Ketika Warga Samin Blora Pamerkan Karya Batik dan Aksara Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/26/194/1864919/masih-banyak-orang-yang-salah-saat-memakai-batik-maklum-belum-tahu-filosofinya-uThHS6IYhP.jpg
Masih Banyak Orang yang Salah Saat Memakai Batik, Maklum Belum Tahu Filosofinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement